Traffico Roma del 14-12-2018 ore 19:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN CITTÀ RALLENTAMENTI E CODE PER DIVERSI INCIDENTI:
IN VIA DI SAN GREGORIO IN DIREZIONE COLOSSEO.
IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITÀ VIA DI S.MARIA MAGGIORE
IN VIA DI MONTE VERDE AD ALTEZZA VIA SEVERO CARMIGNANO
IN VIA DI TORRENOVA: A PROSSIMITÀ VIA TIFEO
TRAFFICO SUL GRA
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA ALLA SALARIA E
DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24 ROMA L’AQUILA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI E DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA
E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA AVIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A2A DA PORTONACCIO ALLA
TAGENZIALE VERSO IL CENTRO E DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIALE TOGLIATTI
VERSO IL RACCORDO ANULARE.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C.COLOMBO ALLA
VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
AL LIDO DI OSTIA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E
VIA DI CASTEL FUSANO A CAUSA DI UN RAMO PERICOLANTE ALL’ALTEZZA DELLA
STAZIONE LIDO NORD.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
ANCORA CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI REPUBBLICA,
SPAGNA E LA STAZIONE DI BARBERINI (IN FUNZIONE SOLO PER I VIAGGIATORI IN
ARRIVO)
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA STAZIONE DI FLAMINIO E POI LE
STAZIONI DI TERMINI, BARBERINI MA (SOLO PER GLI ARRIVI)
IN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA
E FLAMINIO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma