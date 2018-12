Traffico Roma del 14-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 RB

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNADEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI DALLA

NOMENTANA ALLA VIA APPIA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA

TUSCOLANA.

PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO IN

PROSSIMITÀ DI VIA DONATELLO

INCIDENTI ANCHE IN CENTRO SI RALLENTA CON CODE

SU VIA CAVOUR ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.MARIA MAGGIORE

E VIALE DEL MURO TORTO: FRA VIA DELLE MAGNOLIE E VIA TOSCANA IN DIREZIONE

PIAZZA FIUME ­

PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI CICOLAZIONE

A SETTEVILLE SU VIALE DEL TECNOPOLO ALL’ALTEZZA DI VIA GIACOMO PERONI IN

DIREZIONE DELLA TIBURTINA

IN ZONA TORRE ANGELA SU VIA DI TORRENOVA IN PROSSIMITÀ DI VIA TIFEO

AL PORTUENSE SU VIA DI MONTE VERDE AL BIVIO CON VIA SEVERO CARMIGNANO

E IN ZONA OSTIENSE SU LARGO LEONARDO DA VINCI.

PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI.

A SUD DELLA CAPITALE CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C.

COLOMBO ALLA VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO.

AL LIDO DI OSTIA RESTA CHIUSA LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA

DI CASTEL FUSANO A CAUSA DI UN RAMO PERICOLANTE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE

LIDO NORD.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:

ANCORA CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI REPUBBLICA,

SPAGNA E POI LA STAZIONE DI BARBERINI (IN FUNZIONE SOLO PER I VIAGGIATORI

IN ARRIVO)

IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA STAZIONE DI FLAMINIO E POI LE

STAZIONI DI TERMINI, BARBERINI MA (SOLO PER GLI ARRIVI)

INOLTRE IN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA

PINCIANA E FLAMINIO.

