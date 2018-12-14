Traffico Roma del 14-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNADEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI DALLA
NOMENTANA ALLA VIA APPIA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA
TUSCOLANA.
PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO IN
PROSSIMITÀ DI VIA DONATELLO
INCIDENTI ANCHE IN CENTRO SI RALLENTA CON CODE
SU VIA CAVOUR ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.MARIA MAGGIORE
E VIALE DEL MURO TORTO: FRA VIA DELLE MAGNOLIE E VIA TOSCANA IN DIREZIONE
PIAZZA FIUME
PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI CICOLAZIONE
A SETTEVILLE SU VIALE DEL TECNOPOLO ALL’ALTEZZA DI VIA GIACOMO PERONI IN
DIREZIONE DELLA TIBURTINA
IN ZONA TORRE ANGELA SU VIA DI TORRENOVA IN PROSSIMITÀ DI VIA TIFEO
AL PORTUENSE SU VIA DI MONTE VERDE AL BIVIO CON VIA SEVERO CARMIGNANO
E IN ZONA OSTIENSE SU LARGO LEONARDO DA VINCI.
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI.
A SUD DELLA CAPITALE CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C.
COLOMBO ALLA VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO.
AL LIDO DI OSTIA RESTA CHIUSA LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA
DI CASTEL FUSANO A CAUSA DI UN RAMO PERICOLANTE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE
LIDO NORD.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
ANCORA CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI REPUBBLICA,
SPAGNA E POI LA STAZIONE DI BARBERINI (IN FUNZIONE SOLO PER I VIAGGIATORI
IN ARRIVO)
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA STAZIONE DI FLAMINIO E POI LE
STAZIONI DI TERMINI, BARBERINI MA (SOLO PER GLI ARRIVI)
INOLTRE IN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA
PINCIANA E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma