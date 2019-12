Traffico Roma del 14-12-2019 ore 07:30

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,

RUDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

UNICA SEGNALAZIONE AL MOMENTO INCIDENTE CON CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA

BIVIO ROMA FIUMICINO E USCITA CRISTOFORO COLOMBO IN CARREGGIATA ESTERNA.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA

SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE IN ORARIO NOTTURNO DALLE 21 ALLE 6.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO AL MOIMENTO NESSUNA SEGNALAZIONE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma