Traffico Roma del 14-12-2019 ore 08:30
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CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,
RUDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
CODE A TRATTI SEGNALATE SU VIA AURELIA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA
GREGORIO XI E IL RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA ORIOLO
ROMANO VERSO CORSO FRANCIA.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA
SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE IN ORARIO NOTTURNO DALLE 21 ALLE 6.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO AL MOMENTO NESSUNA SEGNALAZIONE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma