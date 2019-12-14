Traffico Roma del 14-12-2019 ore 10:30
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CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA
SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
A MONTESACRO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NOMENTANA ALTEZZA DI
VIA DI CASAL BOCCONE.
E PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI AD OSTIA SUL LUNGOMARE DUILIO IN
DIREZIONE DI CASTEL FUSANO.
RIPRENDONO, IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 06, I LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHE RIMARRA’
CHIUSA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
DALLE 15 ALLE 19 MANIFESTAZIONE IN PAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI A CUI E’
PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 10 MILA PERSONE.
DALLE 16 CHIUSE LA FERMATE SAN GIOVANNI DELLE METRO A E C, DEVIATE LE LINEE
BUS DI ZONA, DEVIAZIONE PREVISTA ANCHE PER IL TRAM 3.
SEMPRE OGGI DALLE 16 ALLE 18 NELL’AULA PAOLO VI IN PROGRAMMA IL CONCERTO DI
NATALE, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIROLAZIONE NELLA ZONA DI SAN PIETRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma