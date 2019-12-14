Traffico Roma del 14-12-2019 ore 12:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE
DIREZIONI.
TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SU VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA ALTEZZA
VIA EMILIO GALLORI.
INCIDENTE SEGNALATO SU VIA TOR DE SCHIAVI ALTEZZA LARGO DELLA PRIMAVERA.
ALTRO INCIDENTE SU PIAZZA UNGHERIA ALTEZZA DI VIALE PARIOLI.
RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA VIA DI ACQUA BULLICANTE E VIA L’AQUILA
NELLE DUE DIREZIONI.
DALLE 15 ALLE 19 MANIFESTAZIONE IN PAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI A CUI E’
PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 10 MILA PERSONE.
DALLE 16 CHIUSE LA FERMATE SAN GIOVANNI DELLE METRO A E C, DEVIATE LE LINEE
BUS DI ZONA, DEVIAZIONE PREVISTA ANCHE PER IL TRAM 3.
SEMPRE OGGI DALLE 16 ALLE 18 NELL’AULA PAOLO VI IN PROGRAMMA IL CONCERTO DI
NATALE, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIROLAZIONE NELLA ZONA DI SAN PIETRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma