Traffico Roma del 14-12-2019 ore 14:30
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TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA VERSO LA CAPITALE, CODE A TRATTI TRA
OGIATA E VIA DI GROTTAROSSA.
TRAFFICO CONGESTINONATO ANCHE LUNGO VIA NOMENTANA DAL RACCORDO ANULARE A
VIALE KANT.
LUNGO IL RACCORDO ANULARE, SOLO RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA
ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI
MONTI TIBURTINI ED IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.
DALLE 15 ALLE 19 MANIFESTAZIONE IN PAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, PREVISTO
L’AFFLUSSO DI CIRCA 10 MILA PERSONE.
DALLE 16 CHIUSE LA FERMATE SAN GIOVANNI DELLE METRO A E C, DEVIATE LE LINEE
BUS DI ZONA, DEVIAZIONE PREVISTA ANCHE PER IL TRAM 3.
SEMPRE OGGI DALLE 16 ALLE 18 NELL’AULA PAOLO VI IN PROGRAMMA IL CONCERTO DI
NATALE, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIROLAZIONE NELLA ZONA DI SAN PIETRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma