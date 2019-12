Traffico Roma del 14-12-2019 ore 14:30

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA VERSO LA CAPITALE, CODE A TRATTI TRA

OGIATA E VIA DI GROTTAROSSA.

TRAFFICO CONGESTINONATO ANCHE LUNGO VIA NOMENTANA DAL RACCORDO ANULARE A

VIALE KANT.

LUNGO IL RACCORDO ANULARE, SOLO RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA

ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA TANGENZIALE EST CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E TRA VIA DEI

MONTI TIBURTINI ED IL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.

DALLE 15 ALLE 19 MANIFESTAZIONE IN PAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, PREVISTO

L’AFFLUSSO DI CIRCA 10 MILA PERSONE.

DALLE 16 CHIUSE LA FERMATE SAN GIOVANNI DELLE METRO A E C, DEVIATE LE LINEE

BUS DI ZONA, DEVIAZIONE PREVISTA ANCHE PER IL TRAM 3.

SEMPRE OGGI DALLE 16 ALLE 18 NELL’AULA PAOLO VI IN PROGRAMMA IL CONCERTO DI

NATALE, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIROLAZIONE NELLA ZONA DI SAN PIETRO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

I

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma