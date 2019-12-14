Traffico Roma del 14-12-2019 ore 17:00
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CODE A TRATTI PER INCIDENTE, LUNGO IL RACCORDO ANULARE TRA VIA PONTINA E
VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
ANCORA UN ALTRO INCIDENTE, SU VIA CASILANA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO
ANULARE, FILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DIFFICOLTÀ SEMPRE PER INCIDENTE LUNGO VIA NOMENTANA TRA IL RACCORDO ANULARE
E LOCALITÀ SANT’ALESSANDRO, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SU VIA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA LASTORTA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI. SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE IN ZONA GIUSTINIANA.
IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE IN PAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, PREVISTO
L’AFFLUSSO DI CIRCA 10 MILA PERSONE, LA CONCLUSIONE È PREVISTA PER LE
19.00.
A TAL PROPOSITO, DALLE 16 CHIUSE LA FERMATE SAN GIOVANNI DELLE METRO A E C,
DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA, INOLTRE È PREVISTA UNA DEVIAZIONE ANCHE PER
IL TRAM 3.
SEMPRE OGGI DALLE 16 ALLE 18 NELL’AULA PAOLO VI IN PROGRAMMA IL CONCERTO DI
NATALE, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIROLAZIONE NELLA ZONA DI SAN PIETRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma