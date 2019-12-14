Traffico Roma del 14-12-2019 ore 17:30
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DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, PER
TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ED ANCORA, PER INCIDENTE, CODE TRA LA VIA BRACCIANENSE ED IL BIVIO PER VIA
DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA, ED ANCHE VERSO LA
STORTA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE.
SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È INCOLONNATO SU VIA SALARIA
TRA TENUTA SANTA COLOMBA E VIA DELLA MARCIGLIANA, VERSO ROMA.
A ROMA, FILE SU VIA ARDEATINA, PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DI TORRICOLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI
TRA VIA CASILINA E VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA, VERSO
SAN GIOVANNI.
IN ZONA SAN GIOVANNI È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE.
AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA.
CONTESTUALMENTE CHIUSE LE FERMATE SAN GIOVANNI, DELLE METRO A E C, E LA
FERMATA MANZONI DELLA METRO A, DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA, DEVIAZIONI
ANCHE PER I TRAM 3 E 8.
È IN SVOLGIMENTO, NELL’AULA PAOLO VI, IL CONCERTO DI NATALE, CHE TERMINERÀ
ALLE 18.00.
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DI SAN PIETRO, DURANTE IL
DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. I
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma