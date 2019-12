Traffico Roma del 14-12-2019 ore 17:30

DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, PER

TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ED ANCORA, PER INCIDENTE, CODE TRA LA VIA BRACCIANENSE ED IL BIVIO PER VIA

DELLA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA, ED ANCHE VERSO LA

STORTA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE.

SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È INCOLONNATO SU VIA SALARIA

TRA TENUTA SANTA COLOMBA E VIA DELLA MARCIGLIANA, VERSO ROMA.

A ROMA, FILE SU VIA ARDEATINA, PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

DI TORRICOLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI

TRA VIA CASILINA E VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

FILE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA, VERSO

SAN GIOVANNI.

IN ZONA SAN GIOVANNI È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE.

AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA.

CONTESTUALMENTE CHIUSE LE FERMATE SAN GIOVANNI, DELLE METRO A E C, E LA

FERMATA MANZONI DELLA METRO A, DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA, DEVIAZIONI

ANCHE PER I TRAM 3 E 8.

È IN SVOLGIMENTO, NELL’AULA PAOLO VI, IL CONCERTO DI NATALE, CHE TERMINERÀ

ALLE 18.00.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DI SAN PIETRO, DURANTE IL

DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. I

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma