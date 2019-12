Traffico Roma del 14-12-2019 ore 18:30

INCIDENTE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, IL TRAFFICO È

INCOLONNATO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI, VERSO LA TANGENZIALE

EST.

DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, PER

TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ED ANCORA, CODE A TRATTI, TRA LA VIA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI,

SEMPRE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.

A ROMA, FILE SU VIA ARDEATINA, PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

DI TORRICOLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN INGRESSO IN CITTÀ, IL TRAFFICO È RALLENTATO LUNGO VIA SALARIA E SU VIA

FLAMINIA.

ED ANCORA CODE A TRATTI SU VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E VIALE

DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO.

IN ZONA SAN GIOVANNI È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE.

AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA.

CONTESTUALMENTE CHIUSE LE FERMATE SAN GIOVANNI, DELLE METRO A E C, E LA

FERMATA MANZONI DELLA METRO A, DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA, DEVIAZIONI

ANCHE PER I TRAM 3 E 8.

RIPRENDONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHE RIMARRA’ CHIUSA TRA VIA

DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA,

DALLE 21 ALLE 06.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

I

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma