Traffico Roma del 14-12-2019 ore 18:30
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INCIDENTE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, IL TRAFFICO È
INCOLONNATO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI, VERSO LA TANGENZIALE
EST.
DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA CASSIA, INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, PER
TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ED ANCORA, CODE A TRATTI, TRA LA VIA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI,
SEMPRE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.
A ROMA, FILE SU VIA ARDEATINA, PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DI TORRICOLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN INGRESSO IN CITTÀ, IL TRAFFICO È RALLENTATO LUNGO VIA SALARIA E SU VIA
FLAMINIA.
ED ANCORA CODE A TRATTI SU VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO.
IN ZONA SAN GIOVANNI È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE.
AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA.
CONTESTUALMENTE CHIUSE LE FERMATE SAN GIOVANNI, DELLE METRO A E C, E LA
FERMATA MANZONI DELLA METRO A, DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA, DEVIAZIONI
ANCHE PER I TRAM 3 E 8.
RIPRENDONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHE RIMARRA’ CHIUSA TRA VIA
DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA,
DALLE 21 ALLE 06.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
I
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma