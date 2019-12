Traffico Roma del 14-12-2019 ore 19:30

INCIDENTE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, IL TRAFFICO È

INCOLONNATO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI, VERSO LA TANGENZIALE

EST.

ED ANCORA, CODE DA PORTONACCIO IN INGRESSO SULLA TANGENZIALE.

DIFFICOLTÀ LUNGO LA VIA CASSIA, ANCHE PER INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE TRA

IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INCIDENTE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE, CODE,

VERSO LA TANGENZIALE EST.

UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN CORRISPONDENZA DI

PIAZZA DEI NAVIGATORI, CODE, IN DIREZIONE CENTRO.

TERMINATA LA MANIFESTAZIONE IN ZONA SAN GIOVANNI, LA VIABILITÀ STA TORNANDO

LENTAMENTE ALLA NORMALITÀ.

RIAPERTE LE FERMATE DELLA METRO A E C, E RIPRISTINATI I COLLEGAMENTI BUS E

TRAM DELLA ZONA.

AD ACILIA, CHIUSA AL TRANSITO VIA DI SAPONARA, TRA VIA DOMENICO MORELLI E

PIAZZA GIOVANNI SEGANTINI, A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA.

RIPRENDONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHE RIMARRA’ CHIUSA TRA VIA

DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA,

DALLE 21 ALLE 06.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma