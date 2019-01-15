Traffico Roma del 15-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 07:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA
LAURENTINA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO E CODE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE
CENTRO
ILLUMINAZIONE RIPRISTINATA SULLA GALELRIA GIOVANNI XXXIII NEL TUNNEL VERSO
TRIONFALE PINETA SACCHETTI MENTRE E’ ANCORA PARZIALMENTE SPENTA
NELL’ULTIMO TRATTO IN DIREZIONE DELLO STADIO. INVITIAMO ALLA MASSIMA
PRUDENZA.
ANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM IN ZONA FLAMINIO /BELLE ARTI , LA LINEA 2
SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERO PERCORSO, LE LINEE 3 E 19 SOLO TRA PIAZZA
GALENO E I CAPOLINEA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma