Traffico Roma del 15-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 07:50
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SULV GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA
LAURENTINA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO E CODE
A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST
DIREZIONE CENTRO
IN CITTA’ CIVENGONO SEGNALATI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN
VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA MUSSOMELI.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA VIA ISACCO
NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR.
ILLUMINAZIONE RIPRISTINATA SULLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII NEL TUNNEL VERSO
TRIONFALE PINETA SACCHETTI MENTRE E’ ANCORA PARZIALMENTE SPENTA
NELL’ULTIMO TRATTO IN DIREZIONE DELLO STADIO. INVITIAMO ALLA MASSIMA
PRUDENZA.
INFINE ANTICIPIAMO CHE GIOVEDI 17 E’ INPROGRAMMA NELLA CAPITALE UNO
SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO ATAC , A RISCHIO BUS TRAM METRO FERROVIE
ROMA-LIDO TERMINI-CENTOCELLI E ROMA-VITERBO. IL TUTTO PER 24 ORE PER LA
PROTESTA INDETTA DA ORSA e 4ORE dalle 8,30 alle 12,30 PER LA PROTESTA USB,
ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA, SERVIZI REGOLARI FINO ALEL 8.30 E POI
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma