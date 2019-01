Traffico Roma del 15-01-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 07:50

Maria Barbara Taormina

IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SULV GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA

LAURENTINA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO E CODE

A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST

DIREZIONE CENTRO

IN CITTA’ CIVENGONO SEGNALATI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN

VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA MUSSOMELI.

INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA VIA ISACCO

NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR.

ILLUMINAZIONE RIPRISTINATA SULLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII NEL TUNNEL VERSO

TRIONFALE PINETA SACCHETTI MENTRE E’ ANCORA PARZIALMENTE SPENTA

NELL’ULTIMO TRATTO IN DIREZIONE DELLO STADIO. INVITIAMO ALLA MASSIMA

PRUDENZA.

INFINE ANTICIPIAMO CHE GIOVEDI 17 E’ INPROGRAMMA NELLA CAPITALE UNO

SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO ATAC , A RISCHIO BUS TRAM METRO FERROVIE

ROMA-LIDO TERMINI-CENTOCELLI E ROMA-VITERBO. IL TUTTO PER 24 ORE PER LA

PROTESTA INDETTA DA ORSA e 4ORE dalle 8,30 alle 12,30 PER LA PROTESTA USB,

ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA, SERVIZI REGOLARI FINO ALEL 8.30 E POI

DALLE 17 ALLE 20 .

