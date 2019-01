Traffico Roma del 15-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 08:20

Maria Barbara Taormina

IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SULV GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA

LAURENTINA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO E CODE

A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST

DIREZIONE CENTRO

INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA parco dei

medici E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR.

VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SU VIA AURELIA, DAL GRA A VIA

AURELIA ANTICA, VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,

VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A

VIA DI GROTTAROSSA, VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO,

VIA SALARIA, DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO.

N CITTA’ CIVENGONO SEGNALATI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN

VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA MUSSOMELI.

ALTRO INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA BENEDETTO ALOISI

MASELLA

ANCORA INTERROTTE LE LINEE TRAM IN ZONA FLAMINIO /BELLE ARTI , LA LINEA 2

SOSTITUITA DA BUS SULL’INTERO PERCORSO, LE LINEE 3 E 19 SOLO TRA PIAZZA

GALENO E I CAPOLINEA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO

