Traffico Roma del 15-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 09:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNASUL GRA TRA LA PRENESTINA E
L’ARDEATINA
E SEMPRE PER INCIDETE TRA LA PRENESTINA E LA RUSTINA IN CARREGGIATA
ESTERNA
INCOLONNAMENTI ANCHE PER LAVORI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO
TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR.
E CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE
EST DIREZIONE CENTRO E TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE FUROI ROMA
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DELLA MOSCHEA
NELLE DUE DIREZIONI E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN
IOVANNI
IN CITTA’ CIVENGONO SEGNALATI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN
VIA C.COLOMBO ALL’ALTEZZA DELLO SV DI VIA PONTINA, UNO ANCORA SSULLA VIA
DEL MARE AL SOTTOVIA DI ACILIA SEMPRE VERSO ROMA E SU VIA ARDEATINA
RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA FOTOGRAFIA E VIA NUMISI VERSO IL CENTRO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma