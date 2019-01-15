Traffico Roma del 15-01-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNASUL GRA TRA LA PRENESTINA E
L’APPIA
E SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA LA PRENESTINA E LA RUSTINA IN CARREGGIATA
ESTERNA
INCOLONNAMENTI ANCHE PER LAVORI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO
ALL’ALT DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR.
CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE
EST DIREZIONE CENTRO E TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE FUROI ROMA
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DELLA MOSCHEA
NELLE DUE DIREZIONI E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI
ANCORA CODE LUNGO L FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. SULL’APPIA
DA VIA DELLA CAPANNELLE AL RACCORDO SULLA VIA OSTIENSE DA TOR DI VALLE
ANCHE QUI FINO AL RACCORD ANULARE
IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA C.COLOMBO ALL’ALTEZZA
DELLO SV DI VIA PONTINA, UNO ANCORA SSULLA VIA DEL MARE AL SOTTOVIA DI
ACILIA SEMPRE VERSO ROMA E SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA
FOTOGRAFIA E VIA NUMISI VERSO IL CENTRO
SCUSATE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma