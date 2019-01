Traffico Roma del 15-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNASUL GRA TRA LA PRENESTINA E

L’APPIA

E SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA LA PRENESTINA E LA RUSTINA IN CARREGGIATA

ESTERNA

INCOLONNAMENTI ANCHE PER LAVORI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO

ALL’ALT DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE EUR.

CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE

EST DIREZIONE CENTRO E TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE FUROI ROMA

CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA DELLA MOSCHEA

NELLE DUE DIREZIONI E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI

ANCORA CODE LUNGO L FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. SULL’APPIA

DA VIA DELLA CAPANNELLE AL RACCORDO SULLA VIA OSTIENSE DA TOR DI VALLE

ANCHE QUI FINO AL RACCORD ANULARE

IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA C.COLOMBO ALL’ALTEZZA

DELLO SV DI VIA PONTINA, UNO ANCORA SSULLA VIA DEL MARE AL SOTTOVIA DI

ACILIA SEMPRE VERSO ROMA E SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA

FOTOGRAFIA E VIA NUMISI VERSO IL CENTRO

SCUSATE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma