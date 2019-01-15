Traffico Roma del 15-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 11:20
Maria Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
RALLENTAMENTI PER DUE INCIDENTI SULLA VIA ARDEATINA , UNO TRA VIA DELLE
SETTE CHIESE E VIA ARIATDE SARTORIO VERSO IL RACCORDO ED UN ALTRO SEMPRE SU
VIA ARDEATINA TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA NUMISI VERSO IL CENTRO .
DEVIAZIONI IN ATTO CON PERCORSO ALTERNATIVO , IL TRAFFICO VERSO IL RACCORDO
E’ DEVIATO SU VIA SARTORIO, QUELLO VERSO IL CENTRO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA
IN ZONA PORTUENSE CHIUSA PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA VIALE
PROSPERO COLONNA TRA VIA PIERO COLONNA E VIA GIANNETTO VALLI
MANIFESTAZIONI DALLE 14 IN PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO ED IN PIAZZA DEL
CAMPIDOGLIO, SINO ALLE 18.
POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA LIMITROFA
ILLUMINAZIONE RIPRISTINATA SULLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII NEL TUNNEL VERSO
TRIONFALE PINETA SACCHETTI MENTRE E’ ANCORA PARZIALMENTE SPENTA
NELL’ULTIMO TRATTO IN DIREZIONE DELLO STADIO. INVITIAMO ALLA MASSIMA
PRUDENZA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma