Traffico Roma del 15-01-2019 ore 12:30

RALLENTAMENTI PER DUE INCIDENTI SULLA VIA ARDEATINA , UNO TRA VIA DELLE

SETTE CHIESE E VIA ARIATDE SARTORIO VERSO IL RACCORDO ED UN ALTRO SEMPRE SU

VIA ARDEATINA TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA NUMISI VERSO IL CENTRO .

DEVIAZIONI IN ATTO CON PERCORSO ALTERNATIVO , IL TRAFFICO VERSO IL RACCORDO

E’ DEVIATO SU VIA SARTORIO, QUELLO VERSO IL CENTRO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA

IN ZONA PORTUENSE CHIUSA PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA VIALE

PROSPERO COLONNA TRA VIA PIERO COLONNA E VIA GIANNETTO VALLI

MANIFESTAZIONI DALLE 14 IN PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO ED IN PIAZZA DEL

CAMPIDOGLIO, SINO ALLE 18.

POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA LIMITROFA

ILLUMINAZIONE RIPRISTINATA SULLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII NEL TUNNEL VERSO

TRIONFALE PINETA SACCHETTI MENTRE E’ ANCORA PARZIALMENTE SPENTA

NELL’ULTIMO TRATTO IN DIREZIONE DELLO STADIO. INVITIAMO ALLA MASSIMA

PRUDENZA.

