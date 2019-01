Traffico Roma del 15-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 13:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATTE CODE A

TRATTI SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA VIALE DI TOR

DI QUINTO

PROSEGUENDO DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE VENGONO SEGNALATE ALL’ALTEZZA DLE

BIVIO DELLA ROMA L’AQUILA

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTYEZZA DI

LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA

AD ACILIA DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN VIA OSTIENSE SI TRATTA DI UN

INCIDENTE AVVENUTO SOTTO IL TUNNELE DI ACILIA IL TRAFFICO è DEVIATO SUL

POSTO

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLE ZONE CIRCOSTANTI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma