Traffico Roma del 15-01-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 13:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATTE CODE A
TRATTI SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA VIALE DI TOR
DI QUINTO
PROSEGUENDO DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE VENGONO SEGNALATE ALL’ALTEZZA DLE
BIVIO DELLA ROMA L’AQUILA
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTYEZZA DI
LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA
AD ACILIA DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE IN VIA OSTIENSE SI TRATTA DI UN
INCIDENTE AVVENUTO SOTTO IL TUNNELE DI ACILIA IL TRAFFICO è DEVIATO SUL
POSTO
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI NELLE ZONE CIRCOSTANTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma