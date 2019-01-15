Traffico Roma del 15-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 15:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA DA VIA DI SALONE A VIA DEI RADAR
DIREZIONE CENTRO
PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATE CODE A
TRATTI SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI
INCIDENTE COMUNQUE RIMOSSO AL MOMENTO SONO ANCORA SEGNALATE CODE A TRATTI
IN TANGENZIALE
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI CASTEL
GIUBILEO VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO
GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA
CHIUSAPER UNA PERDITA D’ACQUA LA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI
VIA DI VILLA TORLONIA DIREZIONE MONTE SACRO INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI
PER IL TRAFFICO
PER UN INTERRUZIONE ALLA LINEA ELETTRICA DEI TRAM IN ZONA FLAMINIO BELLE
ARTI LE LINEE 2 3 E 19 VENGONO SOSTITUITE CON AUTOBUS
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma