Traffico Roma del 15-01-2019 ore 16:30

CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA DA VIA DI SALONE A VIA DEI RADAR

DIREZIONE CENTRO

PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATE CODE A

TRATTI SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI

INCIDENTE COMUNQUE RIMOSSO AL MOMENTO SONO ANCORA SEGNALATE CODE A TRATTI

IN TANGENZIALE

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI CASTEL

GIUBILEO VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO

GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA

CHIUSAPER UNA PERDITA D’ACQUA LA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI

VIA DI VILLA TORLONIA DIREZIONE MONTE SACRO INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI

PER IL TRAFFICO

PER UN INTERRUZIONE ALLA LINEA ELETTRICA DEI TRAM IN ZONA FLAMINIO BELLE

ARTI LE LINEE 2 3 E 19 VENGONO SOSTITUITE CON AUTOBUS

