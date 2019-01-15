Traffico Roma del 15-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 16:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN PROGRESSIVO AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO
CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA
IN ESTERNA SI RALLENTA DA LAURENTINA A VIA APPIA
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCOSO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA VIA
DI TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE VERSO IL RACCORDO
IL TRAFFICO è INDICATO IN AUMENTO SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DA ROMA
IN MODO PARTICOLARE SULLA VIA SALARIA CODE DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VILLA
SPADA ATTENZIONE è SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA
MOTORIZZAZIONE
VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI SULLA TANNGENZIALE EST DA CORSO FRANCIA A
VIA SALARIA E IN VIALE CASTRENSE A PARTIRE DA VIA PRENESTINA
A TESTACCIO RALLENTAMENTI IN VIA MARMORATA DA VIA AMERIGO VESPUCCI A VIA
GALVANI VERSO PORTA SAN PAOLO
SEMPRE A TESTACCIO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NICOLA ZABAGLIA SI TRATTA
DI UN INCIDENTE
AL RIONE PRATI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DEL RISORGIMENTO SONO POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE CIRCOSTANTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma