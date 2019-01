Traffico Roma del 15-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 16:50 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN PROGRESSIVO AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO

CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA

IN ESTERNA SI RALLENTA DA LAURENTINA A VIA APPIA

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCOSO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA VIA

DI TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE VERSO IL RACCORDO

IL TRAFFICO è INDICATO IN AUMENTO SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DA ROMA

IN MODO PARTICOLARE SULLA VIA SALARIA CODE DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VILLA

SPADA ATTENZIONE è SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA

MOTORIZZAZIONE

VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI SULLA TANNGENZIALE EST DA CORSO FRANCIA A

VIA SALARIA E IN VIALE CASTRENSE A PARTIRE DA VIA PRENESTINA

A TESTACCIO RALLENTAMENTI IN VIA MARMORATA DA VIA AMERIGO VESPUCCI A VIA

GALVANI VERSO PORTA SAN PAOLO

SEMPRE A TESTACCIO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA NICOLA ZABAGLIA SI TRATTA

DI UN INCIDENTE

AL RIONE PRATI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DEL RISORGIMENTO SONO POSSIBILI

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLE ZONE CIRCOSTANTI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma