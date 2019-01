Traffico Roma del 15-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 17:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E

PRENESTINA

IN ESTERNA SI RALLENTA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCOSO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA

PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ

IL TRAFFICO È INDICATO IN AUMENTO SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DA ROMA

IN MODO PARTICOLARE SULLA VIA SALARIA CODE DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VILLA

SPADA ATTENZIONE è SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA

MOTORIZZAZIONE

CODE IN VIA AURELIA DIREZIONE RACCORDO A PARTIRE DA VIA AURELIA ANTICA

VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI SULLA TANNGENZIALE EST DA CORSO FRANCIA A

VIA SALARIA E IN VIALE CASTRENSE A PARTIRE DA VIA PRENESTINA

E PROPRIO A SAN GIOVANNI SI RALLENTA IN VIA LA SPEZIA DA PIAZZALE APPIO A

VIA NOLA

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ED INCIDENTI:

AL RIONE PRATI IN PIAZZA DEL RISORGIMENTO

ALL’APPIO LATINO IN PIAZZA ZAMA

A TESTACCIO IN VIA NICOLA ZABAGLIA

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE

GRANITI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FRERMARVI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma