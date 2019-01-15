Traffico Roma del 15-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 17:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E
PRENESTINA
IN ESTERNA SI RALLENTA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SUL PERCOSO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA
PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ
IL TRAFFICO È INDICATO IN AUMENTO SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DA ROMA
IN MODO PARTICOLARE SULLA VIA SALARIA CODE DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VILLA
SPADA ATTENZIONE è SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA
MOTORIZZAZIONE
CODE IN VIA AURELIA DIREZIONE RACCORDO A PARTIRE DA VIA AURELIA ANTICA
VERSO SAN GIOVANNI CODE A TRATTI SULLA TANNGENZIALE EST DA CORSO FRANCIA A
VIA SALARIA E IN VIALE CASTRENSE A PARTIRE DA VIA PRENESTINA
E PROPRIO A SAN GIOVANNI SI RALLENTA IN VIA LA SPEZIA DA PIAZZALE APPIO A
VIA NOLA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ED INCIDENTI:
AL RIONE PRATI IN PIAZZA DEL RISORGIMENTO
ALL’APPIO LATINO IN PIAZZA ZAMA
A TESTACCIO IN VIA NICOLA ZABAGLIA
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE
GRANITI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FRERMARVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma