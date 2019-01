Traffico Roma del 15-01-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 17:50 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NONCHÉ SU TUTTE

LE CONSOLARI SOPRATTUTTO IN USCITA DA ROMA

CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA VIA PONTINA E

VIA TUSCOLANA

TRAFFICO INCOLONNATO DA NOMENTANA A PRENSTINA IN CARREGGIATA INTERNA

CODE A TRATTI ISULLA TANGENZIALE EST DA CORSO FREANCIA A VIA SALARIA VERSO

SAN GIOVANNI ED ANCORA DA TIBURTINA PORTONACIO AL BIVIO DELLA ROMA L’AQUILA

IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO OLIMPICO SI RALLENTA DA BATTERIA

NOMENTANA A VIA SALARIA

PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO COME ANNUNCIATO IN APERTURA SULLE VIE

CONSOLARI

RALLENTAMENTI SI REGISTRANO IN MODO PARTICOLARE IN VARI TRATTI DI VIA

TIBURTINA VIA NOMENTANA E VIA FLAMINIA E VIA CASSIA

AL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA GREGORIO VII E IN VIA

BALDO DEGLI UBALDI DIREZIONE AURELIA

VERSO OSTIA TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO DI VIA DELL’AEROPORTO

DI FIUMICINO E IN VIA DELLA SCAFA CODE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL

TORRINO A VIA DI MALAFEDE

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ED INCIDENTI:

AL RIONE PRATI IN PIAZZA DEL RISORGIMENTO

ALL’APPIO LATINO IN PIAZZA ZAMA

A TESTACCIO IN VIA NICOLA ZABAGLIA

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE

GRANITI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FRERMARVI

SITUAZIONE PER CERTI VERSI ANALOGA SULLA LINEA A PER UN GUASTO TECNICO

CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE

