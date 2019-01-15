Traffico Roma del 15-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 17:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NONCHÉ SU TUTTE
LE CONSOLARI SOPRATTUTTO IN USCITA DA ROMA
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA VIA PONTINA E
VIA TUSCOLANA
TRAFFICO INCOLONNATO DA NOMENTANA A PRENSTINA IN CARREGGIATA INTERNA
CODE A TRATTI ISULLA TANGENZIALE EST DA CORSO FREANCIA A VIA SALARIA VERSO
SAN GIOVANNI ED ANCORA DA TIBURTINA PORTONACIO AL BIVIO DELLA ROMA L’AQUILA
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO OLIMPICO SI RALLENTA DA BATTERIA
NOMENTANA A VIA SALARIA
PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO COME ANNUNCIATO IN APERTURA SULLE VIE
CONSOLARI
RALLENTAMENTI SI REGISTRANO IN MODO PARTICOLARE IN VARI TRATTI DI VIA
TIBURTINA VIA NOMENTANA E VIA FLAMINIA E VIA CASSIA
AL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI E CODE IN VIA GREGORIO VII E IN VIA
BALDO DEGLI UBALDI DIREZIONE AURELIA
VERSO OSTIA TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO DI VIA DELL’AEROPORTO
DI FIUMICINO E IN VIA DELLA SCAFA CODE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL
TORRINO A VIA DI MALAFEDE
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ED INCIDENTI:
AL RIONE PRATI IN PIAZZA DEL RISORGIMENTO
ALL’APPIO LATINO IN PIAZZA ZAMA
A TESTACCIO IN VIA NICOLA ZABAGLIA
TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER UN GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE
GRANITI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FRERMARVI
SITUAZIONE PER CERTI VERSI ANALOGA SULLA LINEA A PER UN GUASTO TECNICO
CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma