Traffico Roma del 15-01-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI 15 GENNAIO 2019 ORE 18:20 TR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA

CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE A TRATTI IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA,

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

ROMANINA.

SI STA’ IN FILA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER

LAVORI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA VERSO FIUMICINO.

INCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA

MOTORIZZAZIONE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

TRAFFICO CHE E’ INTESO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE

CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-TE E

TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.

POSSIBILI DIFFICOLTA’ SU VIA NOMENTANA DOVE PER UNA PERDITA D’ACQUA E’

CHIUSA LA CORSIA LATERALE TRA VIALE REGINA MARGHERITA E VIALE XXI APRILE

VERSO MONTE SACRO , NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA

PER UN GUASTO, CHIUSA LA FERMATA GRANITI , CHIUSA ANCHE SULLA LINEA A LA

FERMATA BARBERINI, IN ENTRAMBE I CASI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma