Traffico Roma del 15-01-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 19:20 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA
DELLA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA
TRAFFICO INTENSO SEGNALATO IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL
MARE E DA LAURENTINA ALLA ROMANINA
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A
VIA SALARIA E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN
GIOVANNI
CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA NOMENTANA TRA VIALE REGINA MARGHERITA E
VIALE VENTUUNO APRILE DIREZIONE MONTE SACRO
SI TRATTA DI UNA COPIOSA PERDITA DI ACQUE CHIARE DAL MANTO STRADALE
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO NELLE ZONE CIRCOSTANTI
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE PER UN RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA DA VIA
CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
TRAFFICO INTENSO E CODE IN VIA CILICIA DIREZIOEN SAN GIOVANNI
PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE SONO
POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GIROLAMO EMILIANI
TRASPORTO PUBBLICO
RIAPERTA LA STAZIONE GRANITI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA
CHIUSA INVECE LA STAZIONE DI BARBERINI SULLA LINEA A DOVE RICORDIAMO I
TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma