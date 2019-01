Traffico Roma del 15-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 19:20 I.V

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA

DELLA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA

TRAFFICO INTENSO SEGNALATO IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL

MARE E DA LAURENTINA ALLA ROMANINA

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A

VIA SALARIA E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN

GIOVANNI

CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA NOMENTANA TRA VIALE REGINA MARGHERITA E

VIALE VENTUUNO APRILE DIREZIONE MONTE SACRO

SI TRATTA DI UNA COPIOSA PERDITA DI ACQUE CHIARE DAL MANTO STRADALE

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO NELLE ZONE CIRCOSTANTI

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE PER UN RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA DA VIA

CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO

TRAFFICO INTENSO E CODE IN VIA CILICIA DIREZIOEN SAN GIOVANNI

PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE SONO

POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GIROLAMO EMILIANI

TRASPORTO PUBBLICO

RIAPERTA LA STAZIONE GRANITI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA

CHIUSA INVECE LA STAZIONE DI BARBERINI SULLA LINEA A DOVE RICORDIAMO I

TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma