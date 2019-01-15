Traffico Roma del 15-01-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 19:50 I.V
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA
E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
ANCORA, VERSO SAN GIOVANNI CODE IN VIA CILICIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO E RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO
CHIUSA LA CORSIA LATERALE DI VIA NOMENTANA TRA VIALE REGINA MARGHERITA E
VIALE VENTUUNO APRILE DIREZIONE MONTE SACRO A CAUSA DI UNA COPIOSA PERDITA
DI ACQUE CHIARE DAL MANTO STRADALE
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO NELLE ZONE CIRCOSTANTI
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA IN USCITA DA ROMA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO
AL RACCORDO ANULARE
E SEMPRE IN USCITA DA ROMA CODE A TRATTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA
DI MEZZO CAMMINOO A VIA DI MALAFEDE
TRASPORTO PUBBLICO
CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI SULLA LINEA A DOVE RICORDIAMO I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARE
PER LAVORI NOTTURNI SULLA TANGENZIALE EST, DALLE 22 DI QUESTA SERA FINO
ALLE 6 DI DOMATTINA, CHIUSA LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN
DIREZIONE DI VIA SALARIA
TRAFFICO DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma