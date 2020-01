Traffico Roma del 15-01-2020 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane prorogato fino a domani giovedì 16 gennaio lo stop per tutti i veicoli più inquinanti nella ZTL fascia verde dalle 730 alle 20:30 divieto di circolazione per i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 e per i veicoli a benzina Euro 2 stop anche per i diesel fino alle 6 Dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 su via Delle Foro Italico lavori notturni per il rinnovo dell’asfalto da questa sera e fino al 25 gennaio dalle 22 alle 6 del mattino successivo chiuso al traffico il tratto tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo stadio in zona Portuense presso la nuova fiera di Roma Contile prove di ammissione per un concorso fino al 20 gennaio il traffico previsto per la numerosa partecipazione dei candidati durante le sessioni mattutine e pomeridiane previsto invece per il 19 gennaio il termine dei lavori di potatura su viale Tor di Quinto ricordiamo chiuse ma solo in fascia oraria 93017 le carreggiate laterali in tutte e due sensi di marcia tra via del Baiardo El ippodromo Tor di QuintoIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma