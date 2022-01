Traffico Roma del 15-01-2022 ore 11:30

Luceverde Roma ma trovati dalla redazione Buongiorno Non Molte le novità pochi gli spostamenti in auto sulla rete viaria cittadina tutto tranquillo su raccordo e consolari la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazzale Jonio all’altezza di via di Val Melaina possibili rallentamenti altro incidente in via Tuscolana nei pressi di via Verbania dove ci sono rallentamenti di lieve entità possibili disagi anche in piazza Adriana per un incidente avvenuto nei pressi di via Crescenzio mentre un quarto incidente è registrato in Piazza di Cinecittà in prossimità di viale Tito Labieno andiamo le dovute attenzioni fino alle ore 12 chiusura al transito di viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione della fare quindi verso Monte Mario in corso operazioni di pulizia straordinaria ricordiamo al Lido di Ostia la chiusura di via dei Pescatori 3 via Mar dei Coralli e Il borghetto Indiremare chiusura anche verso il centro tra il Lungomare Duilio è il Borghetto attenzione alle deviazioni per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

