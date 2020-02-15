Traffico Roma del 15-02-2020 ore 07:30
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INCIDENTE LUNGO LA TANGENZIALE EST ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA, IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI. PRUDENZA PER POSSIBILI CODE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA.
UN SECONDO INCIDENTE, SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA
GIURECONSULTI, VERSO VIA BALDO DEGLI UBALDI.
SI SVOLGERA IN CENTRO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CON PARTENZA DA PIAZZA
DELLA REPUBBLICA PER GIUNGERE IN VIA DEI FORI IMPERIALI, ATTRAVERSANDO VIA
EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUCENTO E VIA CAVUR.
PARTENZA INTORNO ALLE ORE 14.00. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.
AL VIA DA QUESTA MATTINA IN ZONA EUR LAVORI IN VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE.
DIVIETO DI TRANSITO QUINDI A PARTIRE DALLE 9.00 TRA VIALE DELL’AERONAUTICA
E VIA DEI CARPAZI IN DIREZIONE VIALE AFRICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma