Traffico Roma del 15-02-2020 ore 09:00
Più informazioni su
LUNGO VIA APPIA IN ZONA FRATTOCCHIE, INCIDENTE IN CORRISPONDENZA DEL BIVIO
PER VIA NETTUNENSE. BREVI CODE IN DIREZIONE CASTEL GANDOLFO.
LUNGO VIA TIBURTINA, IN ZONA SETTECAMINI, PER LAVORI DI PULITURA, TRAFFICO
IN CODA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI SALONE NELLE DUE DIREZIONI.
MANIFESTAZIONE CON CORTEO, DALLE ORE 14.00 CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA PER GIUNGERE IN VIA DEI FORI IMPERIALI. PERCORSO ATTRAVERO VIA
EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUCENTO E VIA CAVUR.
DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.
ALTRA MANIFESTAZIONE SEMPRE NEL POMERIGGIO, IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.
PREVISTO UN CONSISTENTE AFFLUSSO.
PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.
AL VIA DA QUESTA MATTINA IN ZONA EUR LAVORI IN VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE.
DIVIETO DI TRANSITO QUINDI A PARTIRE DALLE 9.00 TRA VIALE DELL’AERONAUTICA
E VIA DEI CARPAZI IN DIREZIONE VIALE AFRICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma