Traffico Roma del 15-02-2020 ore 09:30

LUNGO VIA TIBURTINA, IN ZONA SETTECAMINI, SCAMBIO DI CARREGGIATA PER

LAVORI, TRAFFICO IN CODA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI SALONE NELLE DUE

DIREZIONI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA CASALBERTONE E LA TANGENZIALE

EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

MANIFESTAZIONE CON CORTEO, DALLE ORE 14.00 CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA

REPUBBLICA PER GIUNGERE IN VIA DEI FORI IMPERIALI. PERCORSO ATTRAVERO VIA

EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUCENTO E VIA CAVUR.

DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.

ALTRA MANIFESTAZIONE SEMPRE NEL POMERIGGIO, IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.

PREVISTO UN CONSISTENTE AFFLUSSO.

PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.

AL VIA DA QUESTA MATTINA IN ZONA EUR LAVORI IN VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE.

DIVIETO DI TRANSITO QUINDI A PARTIRE DALLE 9.00 TRA VIALE DELL’AERONAUTICA

E VIA DEI CARPAZI IN DIREZIONE VIALE AFRICA.

A MONTEVERDE, CHIUSA VIA PIETRO FOÀ PER LAVORI DI POTATURA, TRA VIA

VITELLIA E PIAZZA CERESI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma