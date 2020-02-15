Traffico Roma del 15-02-2020 ore 10:30
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FUORI DAL RACCORDO ANULARE, LUNGO VIA TIBURTINA, IN ZONA SETTECAMINI,
TRAFFICO IN CODA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI SALONE NELLE DUE DIREZIONI,
PER LAVORI.
NEL QUARTIERE APPIO, TRAFFICO INTENSO E CODE SU VIA APPIA NUOVA, TRA VIA
APPIA PIGNATELLI E VIA DELL’ALMONE, VERSO IL CENTRO.
A MONTEVERDE, CHIUSA VIA PIETRO FOÀ PER LAVORI DI POTATURA, TRA VIA
VITELLIA E PIAZZA CERESI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE.
MANIFESTAZIONE CON CORTEO, DALLE ORE 14.00 CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA PER GIUNGERE IN VIA DEI FORI IMPERIALI.
PERCORSO ATTRAVERO VIA EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUCENTO E VIA CAVUR.
DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.
ALTRA MANIFESTAZIONE SEMPRE NEL POMERIGGIO, IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.
PREVISTO UN CONSISTENTE AFFLUSSO.
PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma