Traffico Roma del 15-02-2020 ore 11:30

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO LA VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE

E VIA TRIONFALE.

AL RIONE ESQUILINO, INCIDENTE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II,

RALLENTAMENTI, IN PROSSIMITÀ DI VIA FOSCOLO.

CHIUSA PER LAVORI, VIA PIETRO MASCAGNI, TRA VIALE SOMALIA E VIALE ARRIGO

BOITO FINO ALLE 16.00 DI OGGI.

MANIFESTAZIONE CON CORTEO, DALLE ORE 14.00 CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA

REPUBBLICA PER GIUNGERE IN VIA DEI FORI IMPERIALI.

PERCORSO ATTRAVERSO VIA EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUECENTO E VIA CAVOUR.

DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma