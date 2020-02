Traffico Roma del 15-02-2020 ore 13:30

DIFFICOLTA SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E

TOR BELLA MONACA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA.

TRAFFICO IN CODA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI

ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA.

INCIDENTE SU VIA DELLA SERENISSIMA, IN CORRISPONDENZA CON VIA CHERSO, CODE,

VERSO VIA FIORENTINI.

UN SECONDO INCIDENTE, LUNGO VIA SALARIA, INCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE

EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE RACCORDO.

ANCORA PER INCIDENTE, LUNGO VIA CORTINA D’AMPEZZO, RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITÀ DI VIA LA SILA.

MANIFESTAZIONE CON CORTEO, DALLE ORE 14.00 CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA

REPUBBLICA FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI.

PERCORSO ATTRAVERSO VIA EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUECENTO E VIA CAVOUR.

DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.

SEMPRE A PARTIRE DALLE 14.00 ALTRA MANIFESTAZIONE, IN PIAZZA SANTI

APOSTOLI. PREVISTO UN CONSISTENTE AFFLUSSO.

PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma