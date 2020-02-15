Traffico Roma del 15-02-2020 ore 14:30
Più informazioni su
DIFFICOLTA SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E
TOR BELLA MONACA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA.
TRAFFICO IN CODA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI
ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA.
INCIDENTE SU VIA DELLA SERENISSIMA, IN CORRISPONDENZA CON VIA CHERSO, CODE,
VERSO VIA FIORENTINI.
UN SECONDO INCIDENTE, LUNGO VIA SALARIA, INCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE
EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE RACCORDO.
ANCORA PER INCIDENTE, LUNGO VIA CORTINA D’AMPEZZO, RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITÀ DI VIA LA SILA.
MANIFESTAZIONE CON CORTEO, DALLE ORE 14.00 CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI.
PERCORSO ATTRAVERSO VIA EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUECENTO E VIA CAVOUR.
DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.
SEMPRE A PARTIRE DALLE 14.00 ALTRA MANIFESTAZIONE, IN PIAZZA SANTI
APOSTOLI. PREVISTO UN CONSISTENTE AFFLUSSO.
PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma