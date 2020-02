Traffico Roma del 15-02-2020 ore 15:30

A CASAL PALOCCO INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA

SENOFONTE , SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONEI

MOLTO TRAFFICCATA ANCHE LA VIA TIBURTINA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI

ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE

MANIFESTAZIONE CON CORTEO, DALLE ORE 14.00 CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA

REPUBBLICA FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI.

PERCORSO ATTRAVERSO VIA EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUECENTO E VIA CAVOUR.

DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.

SEMPRE A PARTIRE DALLE 14.00 ALTRA MANIFESTAZIONE, IN PIAZZA SANTI

APOSTOLI. PREVISTO UN CONSISTENTE AFFLUSSO.

PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.

ALLA NUOVA FIERA DI ROMA FINO A DOMANI , DOMENICA DOMENICA 16 FEBBRAIO SI

SVOLGE “CAVALLI A ROMA” LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL

CENTRO SUD DEDICATA AL MONDO DEL CAVALLO: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLZIONE SULLA ROMA FIUMICINO E SULLA VIA PORTUENSE.

AUTORE: massimo veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma