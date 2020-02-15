Traffico Roma del 15-02-2020 ore 15:30
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A CASAL PALOCCO INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA
SENOFONTE , SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONEI
MOLTO TRAFFICCATA ANCHE LA VIA TIBURTINA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE
MANIFESTAZIONE CON CORTEO, DALLE ORE 14.00 CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI.
PERCORSO ATTRAVERSO VIA EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUECENTO E VIA CAVOUR.
DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.
SEMPRE A PARTIRE DALLE 14.00 ALTRA MANIFESTAZIONE, IN PIAZZA SANTI
APOSTOLI. PREVISTO UN CONSISTENTE AFFLUSSO.
PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.
ALLA NUOVA FIERA DI ROMA FINO A DOMANI , DOMENICA DOMENICA 16 FEBBRAIO SI
SVOLGE “CAVALLI A ROMA” LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEL
CENTRO SUD DEDICATA AL MONDO DEL CAVALLO: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLZIONE SULLA ROMA FIUMICINO E SULLA VIA PORTUENSE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma