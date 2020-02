Traffico Roma del 15-02-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE SOLO RALLENTAMENTI AL MOMENTO SULLA CARREGGIATA

ESTERNA , TRA ARDEATINA E APPIA

SULLE STRADE DEL CENTRO E’ IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO,

PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA I MANIFESTANTI SONO DIRETTI IN VIA

DEI FORI IMPERIALI, ATTRAVERO VIA EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUCENTO E VIA

CAVUR.

DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.

SERVIZIO LIMITATO A PORTA MAGGIORE PER LE LINEE TRAM 5-14

ALTRA MANIFESTAZIONE E’ IN SVOLGIMENTO , IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.

PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.

AUTORE: massimo veschi

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma