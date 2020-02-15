Traffico Roma del 15-02-2020 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE SOLO RALLENTAMENTI AL MOMENTO SULLA CARREGGIATA
ESTERNA , TRA ARDEATINA E APPIA
SULLE STRADE DEL CENTRO E’ IN SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO,
PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA I MANIFESTANTI SONO DIRETTI IN VIA
DEI FORI IMPERIALI, ATTRAVERO VIA EINAUDI, PIAZZA DEI CINQUCENTO E VIA
CAVUR.
DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.
SERVIZIO LIMITATO A PORTA MAGGIORE PER LE LINEE TRAM 5-14
ALTRA MANIFESTAZIONE E’ IN SVOLGIMENTO , IN PIAZZA SANTI APOSTOLI.
PREDISPOSTE DEVIAZIONI O BLOCCHI TEMPORANEI PER DIVERSE LINEE BUS.
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AUTORE: massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma