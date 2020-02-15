Traffico Roma del 15-02-2020 ore 19:30
Più informazioni su
TERMINATE LE DUE MANIFESTAZIONI, IL TRAFFICO SULLE STRADE DEL CENTRO STA
TORNANDO ALLA NORMALITA’ . ANCHE SUL RACORDO ANULARE IL TRAFFICO E’
TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE
ANTICIPIAMO INFINE CHE DALLE 9 DI DOMANI DOMENICA 16 FEBBRAIO , A OSTIA, E’
IN PROGRAMMA LA CORSA ROCK&RUN. CHIUSA AL TRAFFICO LA COMPLANARE DELLA
COLOMBO, IN DIREZIONE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DEL CIRCUITO
E LO STESSO PIAZZALE. DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE 06, 014 E 070
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: massimo veschi
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma