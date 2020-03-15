Traffico Roma del 15-03-2020 ore 08:30
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CIRCOLAZIONE SEMPRE ROGOLARE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
STESSA COSA IN CITTÀ.
CHIUSA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO
LAURENTINA PER L’INTERA GIORNATA.
LINEA REGOLARE INVECE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI JONIO E
REBIBBIA. TRASPORTO PUBBLICO CHE CON L’EMERGENZA DI QUESTI GIORNI
TERMINERÀ PRIMA IL SERVIZIO: FINO ALLE 21. DALLE 21 STOP PER TUTTE LE LINEE
COMPRESI I BUS NOTTURNI.
SONO APERTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, VIA LIBERA NELLE ZTL DEL CENTRO
STORICO, DEL TRIDENTE E DI TRASTEVERE.
CHIUSO L’AEROPORTO DI CIAMPINO
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON
L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,
LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma