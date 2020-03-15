Traffico Roma del 15-03-2020 ore 11:30
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SPOSTAMENTI CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, PERTANTO POCHI IN
CITTà SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLCO RIMODULATO IL SERVIZIO SULLE LINEE
ATAC E ROMA TPL;
PER, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA ALLE ORE 21 , .SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS
NOTTURNI. ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E
ROMA-NORD.
IL SERVIZIO TERMINERà AELLE 21 ANCHE SULLA RETE COTRAL
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON
L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,
LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma