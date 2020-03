Traffico Roma del 15-03-2020 ore 11:30

SPOSTAMENTI CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, PERTANTO POCHI IN

CITTà SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLCO RIMODULATO IL SERVIZIO SULLE LINEE

ATAC E ROMA TPL;

PER, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA ALLE ORE 21 , .SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS

NOTTURNI. ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E

ROMA-NORD.

IL SERVIZIO TERMINERà AELLE 21 ANCHE SULLA RETE COTRAL

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI CON

L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI

SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,

LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA

SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

