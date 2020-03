Traffico Roma del 15-03-2020 ore 13:30

MOLTO POCO IL TRAFFICO IN CITTA’: GLI SPOSTAMENTI SONO OVVIAMENTE

CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA

ALLE ORE 21 , .SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI. ORARIO RIDOTTO SULLE

FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD.

IL SERVIZIO TERMINA ALLE 21 ANCHE SULLA RETE COTRAL

CHIUSO DA IERI L’AEROPORTO DI CIAMPINO

PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA FERMATA COLOSSEO DELLA METRO B E LA

FUTURA FERMATA FORI IMPERIALI DELLA METRO C, FERMA OGGI PER L’INTERA

GIORNATA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA;

SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI JONIO E

REBIBBIA.

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: CHI SI SPOSTA SENZA UN VALIDO MOTIVO

DI LAVORO, SALUTE O DI NECESSITÀ OLTRE A METTERE IN SERIE PERICOLO LA

PROPRIA SALUTE E QUELLA DI AMICI E PARENTI, RISCHIA L’ARRESTO FINO A 3

MESI O UN’AMMENDA FINO A 206 EURO ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI

UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA

SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

AUTORE: EMANUELE FORLANI

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma