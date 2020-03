Traffico Roma del 15-03-2020 ore 14:30

MOLTO POCO IL TRAFFICO IN CITTA’: GLI SPOSTAMENTI SONO OVVIAMENTE

CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA

ALLE ORE 21 , .SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI. ORARIO RIDOTTO SULLE

FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD.

IL SERVIZIO TERMINA ALLE 21 ANCHE SULLA RETE COTRAL

CHIUSO DA IERI L’AEROPORTO DI CIAMPINO

PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA FERMATA COLOSSEO DELLA METRO B E LA

FUTURA FERMATA FORI IMPERIALI DELLA METRO C, FERMA OGGI PER L’INTERA

GIORNATA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA;

FINO ALLE 21 ATTIVI I BUS NAVETTA SULLA TRATTA INTERROTTA

OVVIAMENTE SEMPRE FINO ALLE 21 SERVIZIO REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I

CAPOLINEA DI JONIO E REBIBBIA.

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO

DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE

REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

AUTORE: EMANUELE FORLANI

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma