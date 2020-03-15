Traffico Roma del 15-03-2020 ore 14:30
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MOLTO POCO IL TRAFFICO IN CITTA’: GLI SPOSTAMENTI SONO OVVIAMENTE
CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA
ALLE ORE 21 , .SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI. ORARIO RIDOTTO SULLE
FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-NORD.
IL SERVIZIO TERMINA ALLE 21 ANCHE SULLA RETE COTRAL
CHIUSO DA IERI L’AEROPORTO DI CIAMPINO
PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA FERMATA COLOSSEO DELLA METRO B E LA
FUTURA FERMATA FORI IMPERIALI DELLA METRO C, FERMA OGGI PER L’INTERA
GIORNATA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA;
FINO ALLE 21 ATTIVI I BUS NAVETTA SULLA TRATTA INTERROTTA
OVVIAMENTE SEMPRE FINO ALLE 21 SERVIZIO REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I
CAPOLINEA DI JONIO E REBIBBIA.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO
DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
AUTORE: EMANUELE FORLANI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma