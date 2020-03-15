Traffico Roma del 15-03-2020 ore 15:30
Più informazioni su
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DEL TUTTO SCORREVOLE IL TRAFFICO IN CITTA’, GLI SPOSTAMENTI SONO OVVIAMENTE
CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
RICORDIAMO PER, BUS TRAM E METROPOLITANE, ULTIMA CORSA ALLE ORE 21; SOSPESO
IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI: I MEZZI PUBBLICI TORNANO QUINDI A VIAGGIARE
DIRETTAMENTE DOMANI MATTINA.
ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA
CASTELLANA – VITERBO
IL SERVIZIO TERMINA ALLE 21 ANCHE SULLA RETE COTRAL
CHIUSO DA IERI L’AEROPORTO DI CIAMPINO
PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA FERMATA COLOSSEO DELLA METRO B E LA
FUTURA FERMATA FORI IMPERIALI DELLA METRO C, FERMA OGGI PER L’INTERA
GIORNATA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA;
FINO ALLE 21 ATTIVI I BUS NAVETTA SULLA TRATTA INTERROTTA
OVVIAMENTE SEMPRE FINO ALLE 21 SERVIZIO REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I
CAPOLINEA DI JONIO E REBIBBIA.
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 25 MARZO IN TUTTA ITALIA
SONO APERTI SOLO I NEGOZI DI PRIMA NECESSITÀ FRA CUI ALIMENTARI, FARMACIE,
BENZINAI. CHIUSI INVECE BAR, PUB, RISTORANTI, PARRUCCHIERI. CENTRI ESTETICI
E SERVIZI DI MENSA CHE NON GARANTISCONO LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN
METRO. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI
SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA
PROTEZIONE CIVILE
AUTORE: EMANUELE FORLANI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma