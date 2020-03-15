Traffico Roma del 15-03-2020 ore 16:30
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SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO IN CITTA’, GLI SPOSTAMENTI SONO
OVVIAMENTE CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA FERMATA COLOSSEO DELLA METRO B E LA
FUTURA FERMATA FORI IMPERIALI DELLA METRO C, FERMA OGGI PER L’INTERA
GIORNATA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA;
FINO ALLE 21 ATTIVI I BUS NAVETTA SULLA TRATTA INTERROTTA
DA DOMANI A CORVIALE LAVORI SU VIA PORTUENSE, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA
TRA VIA PONTE PISANO E VIA LANFRANCO MAROI
CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI ANCHE SU VIA PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI VIA
GIOVANNI VOLPATO IN DIREZIONE DI VIA DI PIETRA PAPA
EMERGENZA CORONA VIRUS, #IORESTOACASA: PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE
LIMITAZIONI DELLA MOBILITÀ IN TUTTA ITALIA, FINO AL 3 APRILE SARANNO
ATTUATI CONTROLLI SUI VIAGGIATORI IN STAZIONI, AEROPORTI E STRADE,
ACQUISENDO L’AUTOCERTIFICAZIONE DI SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE, O
PER CASI DI NECESSITÀ COME L’ACQUISTO DI BENI ESSENZIALI. ATTENTI ALLE FAKE
NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL VIMINALE, DEL
MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma