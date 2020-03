Traffico Roma del 15-03-2020 ore 18:30

SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO IN CITTA’, GLI SPOSTAMENTI SONO

OVVIAMENTE CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA FERMATA COLOSSEO DELLA METRO B E LA

FUTURA FERMATA FORI IMPERIALI DELLA METRO C, FERMA OGGI PER L’INTERA

GIORNATA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA;

FINO ALLE 21 ATTIVI I BUS NAVETTA SULLA TRATTA INTERROTTA

DA DOMANI A CORVIALE LAVORI SU VIA PORTUENSE, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA

TRA VIA PONTE PISANO E VIA LANFRANCO MAROI

CARREGGIATA RIDOTTA POI PER LAVORI, DA DOMANI SU VIA DELLA CASETTA MATTEI

ALL’ALTEZZA DI VIA TANI

E DA MARTEDI’ SU VIA PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI VOLPATO IN

DIREZIONE DI VIA DI PIETRA PAPA

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 25 MARZO IN TUTTA ITALIA

SONO APERTI SOLO I NEGOZI DI PRIMA NECESSITÀ FRA CUI ALIMENTARI, FARMACIE,

BENZINAI. CHIUSI INVECE BAR, PUB, RISTORANTI, PARRUCCHIERI. CENTRI ESTETICI

E SERVIZI DI MENSA CHE NON GARANTISCONO LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN

METRO. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI

SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA

PROTEZIONE CIVILE

AUTORE: EMANUELE FORLANI

