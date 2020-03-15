Traffico Roma del 15-03-2020 ore 18:30
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SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO IN CITTA’, GLI SPOSTAMENTI SONO
OVVIAMENTE CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA FERMATA COLOSSEO DELLA METRO B E LA
FUTURA FERMATA FORI IMPERIALI DELLA METRO C, FERMA OGGI PER L’INTERA
GIORNATA LA LINEA B DELLA METROPOLITANA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA;
FINO ALLE 21 ATTIVI I BUS NAVETTA SULLA TRATTA INTERROTTA
DA DOMANI A CORVIALE LAVORI SU VIA PORTUENSE, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA
TRA VIA PONTE PISANO E VIA LANFRANCO MAROI
CARREGGIATA RIDOTTA POI PER LAVORI, DA DOMANI SU VIA DELLA CASETTA MATTEI
ALL’ALTEZZA DI VIA TANI
E DA MARTEDI’ SU VIA PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI VOLPATO IN
DIREZIONE DI VIA DI PIETRA PAPA
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: FINO AL 25 MARZO IN TUTTA ITALIA
SONO APERTI SOLO I NEGOZI DI PRIMA NECESSITÀ FRA CUI ALIMENTARI, FARMACIE,
BENZINAI. CHIUSI INVECE BAR, PUB, RISTORANTI, PARRUCCHIERI. CENTRI ESTETICI
E SERVIZI DI MENSA CHE NON GARANTISCONO LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN
METRO. ATTENTI ALLE FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI
SUL SITO DEL VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA
PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma