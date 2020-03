Traffico Roma del 15-03-2020 ore 19:30

DEL TUTTO SCORREVOLE IL TRAFFICO IN CITTA’, GLI SPOSTAMENTI SONO OVVIAMENTE

CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

RICORDIAMO PER, BUS TRAM E METROPOLITANE, ULTIMA CORSA ALLE ORE 21; SOSPESO

IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI: I MEZZI PUBBLICI TORNANO QUINDI A VIAGGIARE

DIRETTAMENTE DOMANI MATTINA.

ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA

CASTELLANA – VITERBO

IL SERVIZIO TERMINA ALLE 21 ANCHE SULLA RETE COTRAL

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, CHIUSO DA IERI L’AEROPORTO DI

CIAMPINO, MENTRE ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, A PARTIRE DA MARTEDI’,

RESTERA’ CHIUSO IL TERMINAL 1; TUTTE LE OPERAZIONI VERRANNO EFFETTUATE AL

TERMINAL 3

DA STASERA RIPRENDONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’INTERNO

DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, LAVORI CHE SI SVOLGONO NELLA FASCIA ORARIA

DALLE 22:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO, FINO AL PROSSIMO 19 APRILE; DALLE 22:00

QUINDI IL TUNNEL RESTERA’ CHIUSO IN DIREZIONE DI VIA SALARIA E SAN GIOVANNI

EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA

NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO

DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE

REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

———————–

AUTORE: EMANUELE FORLANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma