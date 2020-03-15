Traffico Roma del 15-03-2020 ore 19:30
Più informazioni su
DEL TUTTO SCORREVOLE IL TRAFFICO IN CITTA’, GLI SPOSTAMENTI SONO OVVIAMENTE
CONDIZIONATI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS
RICORDIAMO PER, BUS TRAM E METROPOLITANE, ULTIMA CORSA ALLE ORE 21; SOSPESO
IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI: I MEZZI PUBBLICI TORNANO QUINDI A VIAGGIARE
DIRETTAMENTE DOMANI MATTINA.
ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA
CASTELLANA – VITERBO
IL SERVIZIO TERMINA ALLE 21 ANCHE SULLA RETE COTRAL
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, CHIUSO DA IERI L’AEROPORTO DI
CIAMPINO, MENTRE ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, A PARTIRE DA MARTEDI’,
RESTERA’ CHIUSO IL TERMINAL 1; TUTTE LE OPERAZIONI VERRANNO EFFETTUATE AL
TERMINAL 3
DA STASERA RIPRENDONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’INTERNO
DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, LAVORI CHE SI SVOLGONO NELLA FASCIA ORARIA
DALLE 22:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO, FINO AL PROSSIMO 19 APRILE; DALLE 22:00
QUINDI IL TUNNEL RESTERA’ CHIUSO IN DIREZIONE DI VIA SALARIA E SAN GIOVANNI
EMERGENZA CORONAVIRUS, #IORESTOACASA: OLTRE AI NUMERI ATTIVI SU SCALA
NAZIONALE, IN CASO DI DUBBI O SINTOMI RIMANI A CASA E CONTATTA IL MEDICO
DI FAMIGLIA, IL PEDIATRA O LA GUARDIA MEDICA OPPURE CHIAMA IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 11 88 00 PER CHIEDERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
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AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma