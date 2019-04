Traffico Roma del 15-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 15 APRILE 2019 ORE 07:20 EC



AUMENTA IL TRAFFICO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE

CODE GIÀ SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA

CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE CI SONO FILE TRA CASILINA E

LAURENTINA; CONTINUANDO SULLA CARREGGIATA INTERNA, CODE ANCHE PIÙ AVANTI ,

MA PER UN VEICOLO FERMO PER UN GUASTO, TRA PONTINA E LA VIA DEL MARE

TRAFFICO IN FILA SULLA FLAMINIA DA LABARO VERSO IL CENTRO E SULLA SALARIA

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO

DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

SULLA TANGENZIALE ANCORA BUONA LA SITUAZIONE IN GENERALE, RICORDIAMO I

LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, C’È UNA RIDUZIONE DELLA SEDE

STRADALE CHE PROVOCA SPESSO CODE VERSO LO STADIO

ALL’EUR DOPO IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, RIAPERTA LA COLOMBO, RIPRISTINATI

PER LA MAGGIOR PARTE I PERCORSI DELLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO. SI

LAVORA ORA ALLO SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE, IN PARTICOLARE SINO A GOVEDÌ IL

CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA RESTERÀ IN PIAZZALE STURZO

RALLENTATO IL SERVIZIO DELLE LINEE FL1 FL3 FL5 ED ANCHE DELLA ROMA-

FIUMICINO AEROPORTO VITERBO CIVITAVECCHIA PER FURTO DI RAME FRA TUSCOLANA E

OSTIENSE. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN TRANSITO, È IN CORSO LA

RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO

