Traffico Roma del 15-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 15 APRILE 2019 ORE 09:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO
IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA SALARIA E CASSIA BIS POI
RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E APPIA. CODE NELLA ZONA EST DELLA CITTÀ ,
TRA PRENESTINA E TIBURTINA
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST E DA TOGLIATTI AL RACCORDO VERSO TIVOLI
CODE IN TANGENZIALE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, VERSO
LO STADIO, DALLA SALARIA. IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER
TRAFFICO ALL’ LTEZZA DELLO SV DELLA A24 E SU VIALE CASTRENSE
ALTRE CODE SULL’ AUTOSTRADA DI FIUMICINO VERSO IL CENTRO DALLO SV DEL
RACCORDO ANULARE
PER INCIDENTE INVECE CODE SU VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA
VERSO ROMA
RALLENTATO IL SERVIZIO DELLE LINEE FL1 – FL3 – FL5 ED ANCHE DELLA ROMA-
FIUMICINO AEROPORTO- VITERBO -CIVITAVECCHIA PER FURTO DI RAME FRA LE
STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E OSTIENSE.
RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN TRANSITO, È IN CORSO LA
RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO
SOSPESO INVECE IL SERVIZIO DELLA LINEA ROMA NETTUNO, FL8, PER UN PASSAGGIO
A LIVELLO GUASTO FRA CAMPO DI CARNE E APRILIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma