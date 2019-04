Traffico Roma del 15-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 15 APRILE 2019 ORE 09:20 EC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO

IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA SALARIA E CASSIA BIS POI

RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E APPIA. CODE NELLA ZONA EST DELLA CITTÀ ,

TRA PRENESTINA E TIBURTINA

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST E DA TOGLIATTI AL RACCORDO VERSO TIVOLI

CODE IN TANGENZIALE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA, VERSO

LO STADIO, DALLA SALARIA. IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO ALL’ LTEZZA DELLO SV DELLA A24 E SU VIALE CASTRENSE

ALTRE CODE SULL’ AUTOSTRADA DI FIUMICINO VERSO IL CENTRO DALLO SV DEL

RACCORDO ANULARE

PER INCIDENTE INVECE CODE SU VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA

VERSO ROMA

RALLENTATO IL SERVIZIO DELLE LINEE FL1 – FL3 – FL5 ED ANCHE DELLA ROMA-

FIUMICINO AEROPORTO- VITERBO -CIVITAVECCHIA PER FURTO DI RAME FRA LE

STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E OSTIENSE.

RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN TRANSITO, È IN CORSO LA

RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO

SOSPESO INVECE IL SERVIZIO DELLA LINEA ROMA NETTUNO, FL8, PER UN PASSAGGIO

A LIVELLO GUASTO FRA CAMPO DI CARNE E APRILIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma